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Чемпионат мира

Сегодня, 18:07

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Мария Гусева
Йоханнес Бе.
Фото AFP
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Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Команду победителей представляли Ингрид Тандревольд, Марте Улсбю-Ройселанн, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе. Сборная Норвегии преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты и 41,9 секунды, допустив 9 промахов и зайдя на 1 штрафной круг.

Второе место заняла команда Италии, в составе которой выступали Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона и Томмазо Джакомель (отставание 11,6 секунды, 9 промахов).

Третьей стала сборная Франции, которую представляли Жюлья Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе (55,9 (9).

Биатлон

Чемпионат мира-2023

Оберхоф (Германия)

Смешанная эстафета, 4 x 7,5 км

1. Норвегия (Ингрид Тандреволд, Марте Рейселанд, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бе) — 1:04.41,9 секунды (1 штрафной круг + 9 промахов)

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) — отставание 11,6 секунды (6 промахов).

3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентент Фийон Майе) — 55,9 (9).

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