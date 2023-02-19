Самуэльссон: «Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. Это первое золото ЧМ в его карьере.

«Это фантастика. Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году. Для меня это был тяжелый сезон. Чемпионаты мира — это поистине захватывающе. И сегодня я очень рад прекрасному выступлению. Я просто пытался сосредоточиться на себе во время стрельбы и поразить мишени. Очень рад, что мне это удалось. Я заметил, что Йоханнес все время промахивался по разу, а другие стреляли намного быстрее меня.

После чистой стрельбы у меня была возможность бежать в своем темпе. Понимал, что остальные могут догнать меня, но, в конце концов, если я продолжу в том же духе, то в итоге буду сильнее на финише. Это было прекрасное ощущение», — приводит слова Самэульссона сайт IBU.