0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Чемпионат мира

Сегодня, 16:28

Самуэльссон: «Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе. Это первое золото ЧМ в его карьере.

«Это фантастика. Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году. Для меня это был тяжелый сезон. Чемпионаты мира — это поистине захватывающе. И сегодня я очень рад прекрасному выступлению. Я просто пытался сосредоточиться на себе во время стрельбы и поразить мишени. Очень рад, что мне это удалось. Я заметил, что Йоханнес все время промахивался по разу, а другие стреляли намного быстрее меня.

После чистой стрельбы у меня была возможность бежать в своем темпе. Понимал, что остальные могут догнать меня, но, в конце концов, если я продолжу в том же духе, то в итоге буду сильнее на финише. Это было прекрасное ощущение», — приводит слова Самэульссона сайт IBU.

Биатлон
Сборная Швеции по биатлону
Себастьян Самуэльссон
0
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
Читайте также
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоханнес Бе: «Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом»