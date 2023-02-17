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Сегодня, 14:01

Серохвостов хочет, чтобы Йоханнес Бе забрал все золотые медали на ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что следит за чемпионатом мира по биатлону 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия).

«За чемпионатом мира в Оберхофе слежу. Вчера даже поспорил с Ромой Ереминым на то, что Йоханнес вновь выиграет, а он считал, что нет. Он мне проспорил. Верил во всех, кроме Бе и Рейселанд. Мне интересно следить за тем, как Йоханнес устанавливает рекорды. Искренне хочу, чтобы он все золотые медали забрал, потому что такого никогда в истории не было. Думаю, эстафету норвежцы выиграют, а в масс-старте он поборется. Не знаю, в чем секрет его успеха. Наши тренеры тоже в шоке от таких его результатов. Можно сказать, что он человек с другой планеты. Что касается женских гонок, я за ними не слежу. Что касается возможного возвращения российских спортсменов на международную арену, это не спортсмены решают, а главы МОК и IBU», — приводит слова Серохвостова «Чемпионат».

16 февраля сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира-2023 по биатлону. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе завоевал уже пятое золото на текущем ЧМ. Ранее он победил в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-5000157-daniil-serohvostov-iskrenne-hochu-chtoby-johannes-byo-vse-zolotye-medali-chm-zabral.html
Биатлон
Даниил Серохвостов
Йоханнес Бе
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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