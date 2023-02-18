Йоханнес Бе не смог выиграть все семь гонок на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе не смог выиграть все семь гонок со своим участием на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).

В субботу, 18 февраля сборная Норвегии заняла второе место в мужской эстафете.

Эта гонка стала шестой для Йоханнеса Бе на турнире, до этого он выиграл смешанную эстафету, индивидуальную гонку, спринт, гонку преследования и сингл-микст.

Всего на счету Бе 17 золотых медалей на чемпионатах мира по биатлону, это второй показатель в истории. Он уступает лишь Оле Эйнару Бьорндалену, у которого 20 золотых медалей на мировых первенствах.

В воскресенье, 19 февраля Бе примет участие в последней гонке на ЧМ в Оберхофе — мужском масс-старте. Начало — в 14.30 (мск).