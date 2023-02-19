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Сегодня, 16:18

Йоханнес Бе: «Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Йоханнес Бе.
Фото Reuters
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал третье место в масс-старте на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

«Я невероятно доволен чемпионатом мира. Сегодня был на пути к золоту, но промазал последним выстрелом. Занавес опустился, когда шведы штурмовали Бирксштайг (один из подъемов на трассе Оберхофа). Я устал к концу гонки. Выцеливал каждый выстрел. Работать в быстром темпе, как раньше, не получилось, но я попробовал. Мозг не успевает реагировать, когда вы устали», — приводит слова Бе VG.

29-летний Бе на ЧМ-2023 выиграл пять золотых медалей, одно серебро и одну бронзу.

Последней гонкой турнира в Оберхофе станет женский масс-старт, который состоится сегодня, 19 февраля, и начнется в 17.15 (мск).

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
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