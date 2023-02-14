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Чемпионат мира

Сегодня, 17:50

Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку и завоевал четвертое золото на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
Йоханнес Бе.
Фото AFP
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе.

Он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 57,5 секунды, допустив 2 промаха. Бе завоевал четвертую золотую медаль на ЧМ. До этого были победы в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Вторым в индивидуальной гонке стал норвежец Стурла Легрейд (+1.10,07 и 1 промах). Третье место занял Себастьян Самуэльссон из Швеции (+1.11,1 и 1 промах).

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Чемпионат мира по биатлону

Оберхоф, Германия

Мужчины

Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 49.57,5 (2 промаха)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) +1.10,7 (1 промах)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +1.11,1 (1 промах)

4. Кантен Фийон Майе (Франция) +1.31,9 (1 промах)

Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Себастьян Самуэльссон
Штурла Легрейд
11
28
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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