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Сегодня, 21:40

Жюли Симон о ЧМ в Оберхофе: «Я ехала сюда за титулом, и мне это удалось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французская биатлонистка Жюли Симон подвела итоги выступления на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

В активе спортсменки три медали прошедшего чемпионата мира: золото в гонке преследования и бронзовые медали в масс-старте и смешанной эстафете.

«Я ехала сюда за титулом, и мне это удалось. Я получила положительные эмоции от чемпионата мира и, в частности, от того, что мне удалось получить свои первые индивидуальные медали. Это очень здорово, несмотря на четвертое место в эстафете», — приводит слова Симон Nordic Magazine.

Чемпионат мира по биатлону проходил в Оберхофе проходил с 8 по 19 февраля.

Биатлон
Сборная Франции по биатлону
Жюли Симон
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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