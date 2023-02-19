Жюли Симон о ЧМ в Оберхофе: «Я ехала сюда за титулом, и мне это удалось»

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Французская биатлонистка Жюли Симон подвела итоги выступления на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.
В активе спортсменки три медали прошедшего чемпионата мира: золото в гонке преследования и бронзовые медали в масс-старте и смешанной эстафете.
«Я ехала сюда за титулом, и мне это удалось. Я получила положительные эмоции от чемпионата мира и, в частности, от того, что мне удалось получить свои первые индивидуальные медали. Это очень здорово, несмотря на четвертое место в эстафете», — приводит слова Симон Nordic Magazine.
Чемпионат мира по биатлону проходил в Оберхофе проходил с 8 по 19 февраля.