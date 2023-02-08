Норвегия выкарабкалась на первое место в почти провальной гонке на ЧМ. Как они это делают?

Даже штрафные круги скандинавам не помеха.

Чемпионат мира по биатлону-2023, Оберхоф

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Марте Улсбю-Ройселанд, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бе) — 1:04.41,9

2. Италия (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель) — 11,6

3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) — 55,9

Смешанная эстафета открыла программу чемпионата мира по биатлону в Оберхофе. Итог гонки выглядел предсказуемым — победа сборной Норвегии. Однако еще в ее середине было ощущение, что Бе и компания вообще останутся без медалей.

Оберхоф удивил погодой

Главную неожиданность на старте чемпионата мира преподнесла погода. Обычно угрюмый, ветреный, временами дождливый и туманный Оберхоф залило солнцем, создавая праздничное настроение для зрителей и участников. Ветер тоже был достаточно спокойным. Это подтверждает стрельба на первом рубеже смешанной эстафеты, когда пять из двадцати шести участников обошлись без дополнительных патронов. Такое в Оберхофе не часто бывает.

На стартовую гонку все сборные выставили максимально боевые составы. Экономить силы на личные соревнования пока не нужно. Тем более после смешанной эстафеты у девушек один день выходной, а у парней — два.

Формат смешанной эстафеты меняется каждый чемпионат мира. На ЧМ-2021 в Поклюке первый и второй этапы бежали мужчины, а завершали гонку женщины. На этот раз в Оберхофе финишировать предстояло парням. Расстановка — важная деталь в смешанной эстафете. Если в вашей команде мужчины выступают сильнее женщин, то для вас лучше формат, где третий и четвертый этапы бегут парни.

Так, например, и получается у сборной Норвегии. Забойщица команды Ингрид Тандревольд занимает девятое место в общем зачете Кубка мира, а Марте Улсбю Ройселанд, которая бежала на втором этапе, много пропустила из-за болезней и идет только на 25-й строчке. Зато третий и четвертый этапы в смешанной эстафете у Норвегии бежали вице-лидер тотала Стурла Лагрейд и сильнейший биатлонист сезона Йоханнес Бе. Что может пойти не так?

Анаис Шевалье-Буше (Франция) и Доротея Вирер (Италия). Фото Reuters

Женские этапы — сила Италии и слабость Норвегии

Главная задача норвежек на первых двух этапах — не проиграть много лидерам, чтобы дать возможность парням отыграться. С этой задачей они не справились. На первом рубеже Ингрид Тандревольд закрыла все мишени без доппатронов, однако на стойке случилась катастрофа — четыре промаха и штрафной круг. Со стрельбища Тандревольд уходила на 16-м месте, проигрывая лидерам почти минуту. На третьем круге Ингрид, конечно, отыграла несколько позиций, передав эстафету восьмой, но отставание от первого места было довольно большое — 55 секунд. На первом этапе возникли проблемы и у хозяев чемпионата — немцев. Подвела Ваннеса Войт. Она использовала только два доппатрона, правда, на передаче была только 11-й.

А лучше всех женские этапы удались сборным Италии и Франции. Наверное, если бы формат был другой и финишировать в смешанной эстафете нужно было девушкам, то эти команды и разыграли бы победу. За Италию бежали мощные Лиза Витоцци и Доротея Вирер, за Францию — лидер женского зачета Жулия Симон и опытная Анаис Шевалье-Буше. Половину гонки эти команды шли рядом. Первой экватор пересекла Доротея, за ней в шести секундах Анаис.

Норвегия завершила женскую часть гонки на пятом месте. Да, Ройселанд чуть исправила положение команды после промахов Тандревольд, однако отставание от лидеров было по-прежнему большое — 50 секунд. Но таковым оно было недолго.

Доротея Вирер. Фото Reuters

Ракета Бе

Чтобы догнать лидеров, норвежцам хватило усилий одного Стурлы Лагрейда. Все, кто бежал перед ним, закопались на рубежах, а он стрелял быстро и, самое главное, точно. В результате после стойки он выходил уже втроем с итальянцем Дидье Бьона и французом Эмельеном Жакленом. Наверное, уже тогда можно было останавливать прием ставок на победу Норвегии в стартовой гонке чемпионата мира.

Эстафету первым передал Стурла, сразу за ним — Жакелен, и отстал на 8 секунд Бьона. На последнем этапе все ждали разборок Йоханнеса Бе и действующего обладателя Кубка мира Кентена Фийона-Майе. Но француз в этом сезоне не тот, что был в прошлом, а Йоханнес стал еще лучше. Нынешней зимой он выиграл 11 из 14 личных гонок Кубка мира. На главном старте сезона его форма никуда не делась. Уже с первого круга смешанной эстафеты он не стал дожидаться Кентена и начал отрываться от преследователей.

Однако интригу гонке Бе-младший все же подарил. На лежке он чуть не нырнул в ту же яму, в которой была Тандревольд на первом этапе. Йоханнес допустил три промаха, но, будучи на грани, закрыл мишени дополнительными патронами и избежал штрафных кругов. На первое место вырвался молодой и дерзкий Томмазо Джакомель. Бе его быстро догнал на дистанции, но позволил итальянцу встать на первый коврик при стрельбе стоя.

На стойке Томмазо и Йоханнес не сразу закрыли один глазок, но почти синхронно добили установку первым дополнительным патроном и ушли со стрельбища вдвоем. Итальянец терпел за спиной своего реактивного соперника недолго. Бе включил свою ракету и играючи убежал от Джакомеля. Финишировал норвежец уже в спокойном режиме, приветствуя публику и не оглядываясь назад.

Йоханнес Бе. Фото Reuters

Для Йоханнеса это уже 13-е золото чемпионата мира. По этому показателю он сравнялся с Мартеном Фуркадом и наверняка его превзойдет уже в Оберхофе. Правда, до рекорда своего соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена ему еще далеко. Легендарный норвежец имеет в своей коллекции 20 побед на чемпионате мира.

Итальянцы радуются серебру, а вот французы чуть не лишились бронзы. Кентен совершил ту же ошибку, которая была у Эдуарда Латыпова в прошлом сезоне. На финише француз перепутал коридоры, из-за чего потратил много времени. Благо отрыв у Фийона-Майе был приличный. Он успел вернуться в финишный створ и удержать третье место.

Чемпионат мира продолжат спринтерские гонки. Женщины побегут в пятницу, мужчины — в субботу.