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Сегодня, 19:35

Норвегия выкарабкалась на первое место в почти провальной гонке на ЧМ. Как они это делают?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Сборная Норвегии радуется победе в смешанной эстафете на ЧМ-2023.
Фото AFP
Йоханнес Бе.
Фото Reuters
Доротея Вирер.
Фото Reuters
Анаис Шевалье-Буше (Франция) и Доротея Вирер (Италия).
Фото Reuters
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Даже штрафные круги скандинавам не помеха.

Чемпионат мира по биатлону-2023, Оберхоф
Смешанная эстафета
1. Норвегия (Ингрид Тандревольд, Марте Улсбю-Ройселанд, Стурла Лагрейд, Йоханнес Бе) — 1:04.41,9
2. Италия (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель) — 11,6
3. Франция (Жулия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе) — 55,9

Смешанная эстафета открыла программу чемпионата мира по биатлону в Оберхофе. Итог гонки выглядел предсказуемым — победа сборной Норвегии. Однако еще в ее середине было ощущение, что Бе и компания вообще останутся без медалей.

Оберхоф удивил погодой

Главную неожиданность на старте чемпионата мира преподнесла погода. Обычно угрюмый, ветреный, временами дождливый и туманный Оберхоф залило солнцем, создавая праздничное настроение для зрителей и участников. Ветер тоже был достаточно спокойным. Это подтверждает стрельба на первом рубеже смешанной эстафеты, когда пять из двадцати шести участников обошлись без дополнительных патронов. Такое в Оберхофе не часто бывает.

На стартовую гонку все сборные выставили максимально боевые составы. Экономить силы на личные соревнования пока не нужно. Тем более после смешанной эстафеты у девушек один день выходной, а у парней — два.

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Формат смешанной эстафеты меняется каждый чемпионат мира. На ЧМ-2021 в Поклюке первый и второй этапы бежали мужчины, а завершали гонку женщины. На этот раз в Оберхофе финишировать предстояло парням. Расстановка — важная деталь в смешанной эстафете. Если в вашей команде мужчины выступают сильнее женщин, то для вас лучше формат, где третий и четвертый этапы бегут парни.

Так, например, и получается у сборной Норвегии. Забойщица команды Ингрид Тандревольд занимает девятое место в общем зачете Кубка мира, а Марте Улсбю Ройселанд, которая бежала на втором этапе, много пропустила из-за болезней и идет только на 25-й строчке. Зато третий и четвертый этапы в смешанной эстафете у Норвегии бежали вице-лидер тотала Стурла Лагрейд и сильнейший биатлонист сезона Йоханнес Бе. Что может пойти не так?

Анаис Шевалье-Буше (Франция) и Доротея Вирер (Италия). Фото Reuters
Анаис Шевалье-Буше (Франция) и Доротея Вирер (Италия).
Фото Reuters

Женские этапы — сила Италии и слабость Норвегии

Главная задача норвежек на первых двух этапах — не проиграть много лидерам, чтобы дать возможность парням отыграться. С этой задачей они не справились. На первом рубеже Ингрид Тандревольд закрыла все мишени без доппатронов, однако на стойке случилась катастрофа — четыре промаха и штрафной круг. Со стрельбища Тандревольд уходила на 16-м месте, проигрывая лидерам почти минуту. На третьем круге Ингрид, конечно, отыграла несколько позиций, передав эстафету восьмой, но отставание от первого места было довольно большое — 55 секунд. На первом этапе возникли проблемы и у хозяев чемпионата — немцев. Подвела Ваннеса Войт. Она использовала только два доппатрона, правда, на передаче была только 11-й.

Доротея Вирер (на&nbsp;фото слева), Даниил Серохвостов и&nbsp;Ксения Довгая. «Нравится Вирер, как женщина. Но Ксюшу больше люблю». Разогреваемся к чемпионату мира с Даниилом Серохвостовым

А лучше всех женские этапы удались сборным Италии и Франции. Наверное, если бы формат был другой и финишировать в смешанной эстафете нужно было девушкам, то эти команды и разыграли бы победу. За Италию бежали мощные Лиза Витоцци и Доротея Вирер, за Францию — лидер женского зачета Жулия Симон и опытная Анаис Шевалье-Буше. Половину гонки эти команды шли рядом. Первой экватор пересекла Доротея, за ней в шести секундах Анаис.

Норвегия завершила женскую часть гонки на пятом месте. Да, Ройселанд чуть исправила положение команды после промахов Тандревольд, однако отставание от лидеров было по-прежнему большое — 50 секунд. Но таковым оно было недолго.

Доротея Вирер. Фото Reuters
Доротея Вирер.
Фото Reuters

Ракета Бе

Чтобы догнать лидеров, норвежцам хватило усилий одного Стурлы Лагрейда. Все, кто бежал перед ним, закопались на рубежах, а он стрелял быстро и, самое главное, точно. В результате после стойки он выходил уже втроем с итальянцем Дидье Бьона и французом Эмельеном Жакленом. Наверное, уже тогда можно было останавливать прием ставок на победу Норвегии в стартовой гонке чемпионата мира.

Эстафету первым передал Стурла, сразу за ним — Жакелен, и отстал на 8 секунд Бьона. На последнем этапе все ждали разборок Йоханнеса Бе и действующего обладателя Кубка мира Кентена Фийона-Майе. Но француз в этом сезоне не тот, что был в прошлом, а Йоханнес стал еще лучше. Нынешней зимой он выиграл 11 из 14 личных гонок Кубка мира. На главном старте сезона его форма никуда не делась. Уже с первого круга смешанной эстафеты он не стал дожидаться Кентена и начал отрываться от преследователей.

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Однако интригу гонке Бе-младший все же подарил. На лежке он чуть не нырнул в ту же яму, в которой была Тандревольд на первом этапе. Йоханнес допустил три промаха, но, будучи на грани, закрыл мишени дополнительными патронами и избежал штрафных кругов. На первое место вырвался молодой и дерзкий Томмазо Джакомель. Бе его быстро догнал на дистанции, но позволил итальянцу встать на первый коврик при стрельбе стоя.

На стойке Томмазо и Йоханнес не сразу закрыли один глазок, но почти синхронно добили установку первым дополнительным патроном и ушли со стрельбища вдвоем. Итальянец терпел за спиной своего реактивного соперника недолго. Бе включил свою ракету и играючи убежал от Джакомеля. Финишировал норвежец уже в спокойном режиме, приветствуя публику и не оглядываясь назад.

Йоханнес Бе. Фото Reuters
Йоханнес Бе.
Фото Reuters

Для Йоханнеса это уже 13-е золото чемпионата мира. По этому показателю он сравнялся с Мартеном Фуркадом и наверняка его превзойдет уже в Оберхофе. Правда, до рекорда своего соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена ему еще далеко. Легендарный норвежец имеет в своей коллекции 20 побед на чемпионате мира.

Итальянцы радуются серебру, а вот французы чуть не лишились бронзы. Кентен совершил ту же ошибку, которая была у Эдуарда Латыпова в прошлом сезоне. На финише француз перепутал коридоры, из-за чего потратил много времени. Благо отрыв у Фийона-Майе был приличный. Он успел вернуться в финишный створ и удержать третье место.

Чемпионат мира продолжат спринтерские гонки. Женщины побегут в пятницу, мужчины — в субботу.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Доротея Вирер
Йоханнес Бе
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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Йоханнес Бе готов стать властелином Оберхофа. Кто ему может помешать?