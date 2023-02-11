Самуэльссон «кидает какашками» в Йоханнеса Бе. Пока в этой игре побеждает норвежец

Швед вообще не конкурент Бе-младшему на чемпионате мира.

Биатлон. Чемпионат мира-2023. Оберхоф

Мужской спринт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 23,21.7 (1)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — 14.8 (0)

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 39.9 (1)

На чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе снова норвежский праздник. Викинги просто уничтожили всех соперников в мужском спринте, заняв места с первого по четвертое, а очередное золото досталось Бе-младшему.

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Трешток шведа и норвежца

Дополнительный интерес к мужскому спринту подогрели швед Себастьян Самуэльссон и норвежец Йоханнес Бе. Их взаимные пикировки в СМИ начались до старта чемпионата мира. Перед смешанной эстафетой Самуэльссон удивился, что Норвегия поставила на последний этап Бе-младшего, а не Кристиансена, которого швед считает более опасным соперником.

Конечно, Йоханнес провел свой этап неидеально с точки зрения стрельбы, но все-таки принес команде победу. А Себастьян навзрыд плакал после финиша. До его этапа Швеция боролась за медали, но Самуэльссон провалил лежку, уйдя на три штрафных круга. Его команда стала только девятой.

Слезы не смутили Бе: «Забавно, что он говорил про меня. Так что я скажу, что все заслуженно. Мне его не жаль. Ну или совсем немножко. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне. Это урок для Себастьяна и, конечно, печаль для сборной Швеции», — говорил норвежец TV2.

Журналисты ухватились за слова биатлонистов, и трешток продолжился.

Самуэльссон: «Я ожидал, что последует такой комментарий. Если ты в игре, то должен держать удар. Давайте будем честны, Йоханнес часто выигрывает. Так что мне часто приходится принимать обратные колкости в этой словесной войне. Думаю, мы оба считаем, что здорово покидаться какашками в СМИ. Мы в полную силу выкладываемся на лыжне, а за ее пределами мы хорошие друзья».

Бе: «Я выполняю роль старшего брата по отношению к младшему брату — Швеции. Вечно надоедливому младшему брату, которого всегда побеждают».

Йоханнес Бе. Фото Global Look Press

Российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что биатлонистам просто не хватает его на чемпионате мира.

— Трешток — это часть современного мира и спорта. Пусть продолжают дальше. Совершенно нормальная ситуация. В их споре я ни на чьей стороне. Потому что видно, что им меня не хватает. Без меня ребятам скучно. Они пытаются подкалывать друг друга, потому что самые веселые люди временно отсутствуют в биатлонной семье, — сказал Губерниев «СЭ».

— Я не знаю, чем они там обмениваются. Не читал и не смотрел, — говорит экс-президент СБР Владимир Драчев. — Просто наблюдаю за их выступлением на чемпионате мира и Кубке мира. За их внутренними распрями не следил. Им чем-то заниматься, видимо, хочется. Вот они друг друга подкусывают.

Шесть из шести спринтерских побед Йоханнеса

Результатом Самуэльссон пока ответить Йоханнесу не может. Норвежец был явным фаворитом в спринте на чемпионате мира. В нынешнем сезоне он еще никому не проиграл в этой дисциплине, выбив пять побед из пяти. В Оберхофе оформил шестую. Шведу можно было только надеяться, что Бе-младшему помешает стрелять туман, который опустился на стадион в Оберхофе. Учитывая скорость и форму норвежца, обойти его ногами для Самуэльссона сейчас невыполнимая задача.

Йоханнес ушел в гонку в своей красно-желтой майке под первым номером, а швед под восьмым, понимая, как идет и стреляет его главный раздражитель. На первом рубеже Бе не закрыл одну мишень, а Себастьян сделал ноль и на 10 секунд стал опережать норвежца. Правда, хорошие новости для него на этом закончились. Йоханнесу несколько раз повезло на стойке, когда пули «облизали» габариты, но все мишени все-таки закрылись. Однако сразу стало понятно, что никто даже с чистой стрельбой его уже не обойдет. А Самуэльссон дрогнул на втором рубеже, допустив два промаха, что привело его к 11-му месту. Между ним и Бе-младшим — пропасть длиной больше минуты.

Себастьян Самуэльссон. Фото Reuters

Таким образом, Йоханнес обошел Мартена Фуркада по числу победу на чемпионатах мира. Теперь у норвежца их 14. Француз, кстати, приехал в Оберхоф и наблюдал за триумфом скандинава вживую. Но рекорд Бьорндалена, у которого было 20 побед, Бе-младший на этом чемпионате побить не сможет, ведь в расписании осталось три личные и две командные гонки.

Ближе всех в спринте к Йоханнесу подобрался его старший брат Тарьей, который закрыл все мишени на обоих рубежах. Получился не только «бедиум» (так называют подиумы, на которых оказываются два брата Бе), но и практически полная оккупация норвежцами цветочной церемонии. Бронза у Стурлы Легрейда, четвертое место у Йоханнеса Дале, шестое — у Ветле Кристиансена. Скандинавскую компанию в топ-6 вклинился только украинец Дмитрий Пидручный.

В воскресенье чемпионат мира продолжится гонками преследованиями. У женщин первой на дистанцию уйдет немка Дениз Херманн-Вик, рядом с которой побежит шведка Ханна Оберг. В мужском пасьюте все идет к очередной победе Йоханнеса Бе.