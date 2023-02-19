Йоханнес Бе взял медали во всех гонках, но вечный рекорд установить не смог

Р екорды и неудачи рыжего норвежца на чемпионатах мира по биатлону.

В Оберхофе Йоханнес Бе выиграл первые для себя пять гонок (смешанную эстафету, спринт, преследование, индивидуалку и сингл-микст), но в выходные дал слабину и довольствовался только серебром в классической эстафете и бронзой в масс-старте. Норвежец не смог установить вечный рекорд по количеству побед на одном чемпионате, повторив достижение соотечественницы Марте Ульсбю-Рейселанн по числу медалей. Три года назад в Антерсельве норвежка также завоевала пять золотых наград, проиграв индивидуальную гонку и пасьют.

Помимо Ульсбю-Рейселанн и Бе пять побед на одном чемпионате одерживала только Лаура Дальмайер, сотворившая историю на ЧМ-2017 в австрийском Хохфильцене. Любопытно, что в списке четырехкратных чемпионов тоже всего одна ненорвежская фамилия: в 2016 году на родине главных фаворитов лучший турнир в карьере провел француз Мартен Фуркад.

В суммарном медальном зачете Йоханнес Бе, ставший в Оберхофе 17-кратным чемпионом мира, вышел на второе место. От великого предшественника Уле-Эйнара Бьорндалена его отделяет всего три победы. Кстати, лучший из наших — Александр Тихонов — занимает в общем зачете восьмое место с 11 золотыми медалями. А ведь Александр Иванович выступал в те годы, когда программа всего турнира состояла из трех стартов.

В 2023 году в Германии норвежцы выиграли 13 медалей, показав второй результат в истории. Больше — 14 наград — было у них же два года назад. Правда, по золоту Бе и компания до рекорда не дотянули: Норвегия-2013 одержала в чешском Нове-Место целых восемь побед.