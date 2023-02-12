Йоханнес Бе в преследовании побеждает и дурачится. Что он себе позволяет?

Норвежский супермен выиграл золото в гонке преследования, устроив шоу на финише.

Чемпионат мира по биатлону-2023. Оберхоф, Германия

Женщины. Гонка преследования

1. Жюлия Симон (Франция) — 32.00,8 (1)

2. Дениз Херманн-Вик (Германия) — 27,0 (4)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 37,7 (3)

Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 33.34,5 (0)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) — 1.11,2 (0)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 1.54,1 (2)

Чемпионат мира по биатлону в немецком Оберхофе в самом разгаре. В воскресенье прошли гонки преследования. Без небольших сенсаций не обошлось. Так, у женщин после провальной предыдущей гонки на первое место выбралась лидер сезона Жюлия Симон. Примечательна и бронза Марты Ульсбю-Ройселанн, которая приближает ее к величию самой Магдалены Нойнер. В мужской же гонке борьбы за золото не получилось. Младший из братьев Бе с гигантским перевесом пришел к своей 15-й золотой медали на чемпионате мира.

Ульсбю-Ройселанн в шаге от рекорда Нойнер

Перед стартом женского преследования главным фаворитом была немка Дениз Херманн. Она провела отличный спринт, но серьезного задела от конкуренток сделать не смогла. Ханна Оберг была всего в двух секундах от лидера, еще одна шведка Линн Перссон — в 26. Цена одного неудачного выстрела. Примерно на полминуты отставала Марта Ульсбю-Ройселанн, следом за ней стартовали Лиза Витоцци и Маркета Давидова. От них гандикап Херманн был меньше минуты. Дальше — большое количество спортсменок с одним-двумя промахами в спринте, которые отставали в районе минуты-полторы. Среди них была и француженка Жюлия Симон. Лидер общего зачета Кубка мира этого сезона в спринте заняла только 10-е место — подвела стрельба на стойке. Но, несмотря на два промаха, она отставала на минуту с небольшим и сохраняла шансы на медали.

Проблемы Херманн начались уже на первом огневом. Дениз допустила осечку и вместе с тем начала уступать ходом. Высокие скорости набрала Симон, вместе с тем показывая идеальную стрельбу вплоть до самого последнего этапа. Перед заключительной стойкой шансы на золото у нее с Херманн были примерно равные. Но если Дениз допустила два промаха и долго прицеливалась, то Жюлия работала быстро и не попала только лишь раз. В итоге на финишный круг она ушла с 30-секундным перевесом, и битвы за первое место не случилось. А с третьего места в то же время набегала Ройселанн. Марта стала бронзовым призером и завоевала уже 16-ю медаль на ЧМ в карьере. До рекорда Магдалены Нойнер остался лишь шаг, правда, у Ройсланн всего два личных золота, в то время как у легендарной немки сразу шесть первых мест.

Жюлия Симон. Фото AFP

Прорыв Самуэльссона

У мужчин в спринте доминировали норвежцы. Если быть точнее — конкретно семья Бе. Давно мы не видели, когда оба брата в такой хорошей форме. В Оберхоф на подъеме приехал как Йоханнес, так и Тарьей, так что большим сюрпризом победа первого и серебро второго не стали. Бронза также была за норвежцем Стурлой Легрейдом, собственно, как и четвертое и шестое места. В эту норвежскую сказку чудом затесался разве что ветеран сборной Украины Дмитрий Пидручный за счет идеальной стрельбы. Он отставал от лидера чуть меньше минуты. Буквально следом за ним и Ветле Кристиансеном стартовал не менее близкий нам Андрей Расторгуев из Латвии. Ребята в этот день были надеждой не только для постсоветского пространства, но, пожалуй, и для всего мира остановить эту норвежскую гегемонию...

Немудрено, что в медальном зачете Норвегия лидирует с приличным отрывом от всех остальных команд. Впрочем, в контактных гонках на четырех огневых всегда следует ожидать сюрпризов. Пидручный чуда не совершил, а Расторгуеву помешало бороться за пьедестал обидное падение. Зато Самуэльссон сделал эту гонку запоминающейся. Перед стартом сезона многие ждали, что он чуть ли не будет бороться за Большой Хрустальный глобус. По крайней мере сам швед излучал сверхуверенность. Реальность оказалась гораздо жестче. Сезон Себастьян явно проваливает и в спринте был на 11-й позиции с отставанием в 1 минуту 13 секунд. Зато в преследовании отыграл сразу восемь позиций и финишировал третьим. На большее невозможно было рассчитывать даже при идеальной гонке. Йоханнес безупречен, на финише у него был такой перевес, что он решил подурачиться — развернулся, сделал поклон зрителям и подождал секунд десять, прежде чем завершить гонку.

Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бе и Себастьян Самуэльссон. Фото AFP

15-я победа Йоханнеса на ЧМ означает — вечные, казалось бы, рекорды Мартена Фуркада и Оле-Эйнара Бьорндалена превзойдены. Давно биатлон не знал такого доминирования, если вообще знал! С учетом того, что уверенно стал вторым, норвежская феерия в Оберхофе продолжается. И непонятно, что ее может остановить.