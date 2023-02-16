Йоханнес Бе все ближе к абсолюту на чемпионате мира. Выиграл уже пять гонок из пяти

Норвежцу осталось закрыть две «мишени».

Чемпионат мира-2023

Сингл-микст

1. Норвегия (Марте Улсбю-Ройселанд, Йоханнес Бе) — 35.27,1 (1+6)

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Давид Коматц) — 13,8 (0+6)

3. Италия (Лиза Витоцци, Томмазо Джакомель) — 51,0 (2+9)

Новый день на чемпионате мира в немецком Оберхофе не принес сюрпризов. Очередную победу одержал Йоханнес Бе. На этот раз в сингл-миксте в паре с Марте Услбю-Ройселанд. Для Бе это пятая золотая медаль в пяти гонках. Ему осталось выиграть еще в двух, тогда ему покорится вечный рекорд. Вся сборная Норвегии готова работать на своего лидера.

Русские сборные в сингл-миксте

Для тех, кто не желает видеть рекорд Йоханнеса, было не так много вариантов, за кого болеть в сингл-миксте. Как будто заранее «слили» эту гонку сборные Франции и Германии, выставив не сильнейшие составы. От хозяев чемпионата мира ротация выглядела странной. В запасе у немцев остался и лидер мужской команды Бенедикт Долль, и лидер женской — Дениз Херманн-Вик, которая в Оберхофе взяла золото в спринте и серебро в пасьюте. Вместо них бежали София Шнайдер и Филипп Наврат.

Давид Коматц И Лиза Тереза Заузер. Фото Reuters

Еще более экспериментальный состав был у французов. Здесь тоже решили поберечь главных звезд — действующего обладателя Кубка мира Кентена Фийона-Майе и текущего лидера женского зачета Жулию Симон. В сингл-миксте выступили Лу Жанмонно и Фабьен Клод. В результате по ходу гонки ни Франция, ни Германия в разборки за медали не включились. Эти сборные заняли пятое и шестое места соответственно.

Норвежцы же, наоборот, сделали все, чтобы Йоханнес Бе оставался в своей золотой игре. Накануне индивидуальную гонку пропустила его партнерша в сингл-миксте Улсбю-Ройселанд. Без нее норвежек даже не оказалось в топ-10.

У наших болельщиков было за кого поболеть в одиночной смешанной эстафете. Две команды состояли исключительно из экс-россиян. За сборную Молдавии бежали Алина Стремоус и Максим Макаров, а команду Южной Кореи представляли Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова. Правда, в трансляцию они попадали редко. Русских корейцев как круговых спортсменов сняли с гонки на третьем этапе. Они заняли 25-е место из 27. Молдоване дошли до финиша. Макаров и Стремоус — восьмые в сингл-миксте.

Качели сборной Норвегии

Реальными конкурентами для норвежцев выглядели две команды — Швеции и Италии. Они не стали никого беречь, выставив сильнейших. За шведов бежали Ханна Эберг, взявшая золото в индивидуалке днем ранее, и Себастьян Самуэльссон, у которого на этом ЧМ две бронзы. Италия была представлена Лизой Витоцци, ставшей третьей в гонке накануне, и молодым, но способным на подвиги Томмазо Джакомелем.

В результате до последнего рубежа за золото боролись три сборные: Норвегия, Италия и неожиданно Австрия, за которую выступали Лиза Тереза Хаузер и Давид Коматц. Слабым звеном у австрийцев выглядел мужской участник. У 31-летнего Коматца нет ни одной личной медали Кубка мира. Зато командных стало после сингл-микста в Оберхофе уже две. На прошлом чемпионате мира Давид завоевал серебро в смешанной эстафете.

Для норвежцев сингл-микст не стал легкой прогулкой. Фанаты Бе, которые жаждут его рекорда, наверняка несколько раз хватались за сердце во время гонки.

Первый этап. Ройселанд только с двух доппатронов закрывает мишень и сразу откатывается на 12-е место с проигрышем 12 секунд. На стойке она стреляет медленно, но точно. В итоге передает эстафету четвертой за Италией, Австрией и Швецией.

Йоханнес Бе передает эстафету Марте Улсбю-Ройселанд. Фото AFP

Второй этап. Бе бросается в погоню и настигает лидеров. Здесь из борьбы выпадает Швеция. Как и в смешанной эстафете, с первой лежкой не справился Самуэльссон. Друг за другом на третий этап уходят Австрия, Норвегия и Италия. Остальные — в 30+ секундах от них.

Третий этап. Лежку троица проводит прекрасно (лишь у Австрии один доппатрон). А перед стойкой Витоцци решила поддавить соперниц и организовать небольшой отрыв. Тактика не сработала. Лизе понадобилось два допа, Лизе Терезе — один, а Марте отработала без ошибок и передала Бе эстафету с семисекундным преимуществом над Италией и девятисекундным над Австрией. Дорога для Йоханнеса была открыта.

Четвертый этап. Йоханнес внезапно проваливает лежку и уходит на штрафной круг. Соперники этим пользуются и везут Бе 11 секунд на выходе с рубежа. Круги в сингл-миксте короткие — 1,5 километра. Много ногами здесь не отыграешь. Однако на стойке нервы у норвежца оказались крепче. Джакомель ушел на два штрафных круга и чуть не упустил медаль, у Коматца — один промах, а Йоханнес расстрелял установку и побежал к золоту. После финиша он показал жест, как будто вытирает пот со лба — фух, пронесло.

Это 17-я победа Бе на чемпионатах мира. Напомним, что рекорд Бьорндалена, у которого 20 золотых, ему побить в Оберхофе не удастся. У него сейчас другая задача — выбить семь из семи.

Шестая победа у него, можно сказать, в кармане. В субботу пройдут классические эстафеты, а у норвежцев невозможно сильный состав. На этом чемпионате в личных гонках только швед Самуэльссон взял две бронзовые награды, все остальные медали у Бе и компании: полный норвежский подиум в спринте, золото и серебро в пасьюте и индивидуальной гонке. Таким образом, единственным препятствием для Йоханнеса на пути к абсолютному рекорду сейчас выглядит воскресный масс-старт.