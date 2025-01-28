Биатлонист Поршнев готов выступать в нейтральном статусе

Известный российский биатлонист Никита Поршнев в интервью «СЭ» и «Известиям» заявил, что не видит проблем с выступлением под нейтральным флагом, если российских спортсменов после трехлетнего перерыва допустят до международных стартов.

— С учетом того, что в последние месяцы фигуристов, конькобежцев, пловцов стали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе, у вас есть надежда, что скоро очередь дойдет и до биатлонистов? — вопрос Поршневу.

— Ну да, будем надеяться, что так оно и будет. Все пойдет по цепочке, снежным комом, и о нас тоже вспомнят, допустив до международных стартов.

— Верите, что могут допустить до Олимпиады в Италии, которая будет через год?

— Буду рад, если нас туда допустят. Если предоставят такую возможность и проведут какие-то отборы туда, то я бы с радостью поехал. Не важно, под нейтральным флагом или российским. Все знают, что я из России, представляю только Россию, поэтому надеюсь, шанс такой появится.

— Следите за Кубком мира? В чем нашим биатлонистам надо прибавлять, чтобы после возвращения снова бороться за медали?

— Я слежу за Кубком мира, но вы видите, что у нас здесь свой Кубок мира. Посмотрите, какая конкуренция в Кубке России и Кубке Содружества.

(Алексей Фомин)