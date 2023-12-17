Легрейд заявил, что ему придется принять все последствия инцидента в отеле

Биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал отстранение от масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Швейцарии из-за нарушений правил безопасности IBU. 15 декабря норвежец совершил выстрел в отеле.

«Сейчас все очень сложно. То, что такое произошло — плохо, но это уже данность. Мы занимаемся спортом, который потенциально может уносить жизни людей, поэтому ко всем нарушениям безопасности следует относиться самым строгим образом. Мне просто придется принять все последствия того, что произошло. Вчера я несколько часов пробыл в полиции. Я написал отчет, они оформляют документы и все формальности, но сказали, что последствий, скорее всего, не будет», — приводит слова Легрейда NRK.

26-летний норвежский биатлонист — олимпийский чемпион в эстафете (2022), пятикратный чемпион мира, многократный победитель этапов Кубка мира.