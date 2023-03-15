Бьорндален: «У сборной Германии нет ярко выраженного лидера — позор для такой биатлонной нации»

20-кратный чемпион мира Уле-Эйнар Бьорндален оценил нынешнее состояние сборной Германии по биатлону.

«Я удивлен, что у немцев нет ярко выраженного лидера. Последним был Свен Фишер, и это было давно. У немецкой сборной есть хорошие спортсмены, но не отличные. Шестерка норвежцев значительно лучше любого немецкого биатлониста. Это позор для такой биатлонной нации, как Германия. Что-то совсем не так», — приводит слова Бьорндалена Sport Bild.

Сборная Германии занимает третье место в общем зачете Кубка мира, уступая Норвегии и Франции. Лучший среди немецких биатлонистов в личном зачете — Бенедикт Долль, который идет на четвертой строчке.