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Сегодня, 19:17

Бьорндален — о победе Дале: «То, через что он прошел, — это полное безумие»

Алина Савинова
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на победу норвежца Йоханнеса Дале в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

«Здесь не все так просто. То, через что он прошел, — это абсолютное безумие. Его выгнали из национальной команды, но он очень талантлив. Ему удалось набраться сил, привести в порядок психологическое состояние. Также за его спиной была крепкая семья. Теперь Дале вернулся и не оставил никому шанса победить его. Он настоящая машина», — приводит TV2 слова Бьорндалена.

Второе и третье место в гонке также заняли представители Норвегии — Штурла Легрейд и Йоханнес Бе соответственно.

Источник: https://www.tv2.no/sport/vintersport/opplost-i-tarer-etter-bragden-jeg-har-hatt-et-drittar/15366876/
Биатлон
Йоханнес Дале
Уле-Эйнар Бьорндален
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Хаузер выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси