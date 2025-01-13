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Сегодня, 14:55

Братья Бе и Лагрейд вышли на награждение в Оберхофе с флагом Украины

Владислав Маслов
Корреспондент
Тарьей Бе, Стурла Лагрейд и Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press
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Норвежцы Йоханнес Бе, Тарьей Бе и Стурла Лагрейд развернули флаг Украины на церемонии награждения по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Регламенту IBU запрещает демонстрацию любой символики, которая может быть расценена как дискриминация, но организация не стала наказывать спортсменов.

«Мы разрешили вывешивать украинский флаг на винтовках после начала СВО, а латыш Андрей Расторгуев вывесил флаг своей страны на пьедестале почета во время ЧМ-2024. Никаких проблем с этим нет», — приводит слова офицера IBU Кристиана Винклера «КП» со ссылкой на канал NRK.

В гонке участвовал украинец Дмитрий Пидручный, который финишировал на 6-м месте.

Россияне отстранены от участия во всех турнирах IBU с 2022 года.

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Источник: КП
Биатлон
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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