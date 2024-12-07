Чешка Давидова выиграла спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону

Чешская биатлонистка Маркета Давидова одержала победу в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут 39,7 секунды и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Серебро завоевала шведка Эльвира Эберг (+8,8 секунды; 2 промаха). Бронзовым призером гонки стала финка Суви Минккинен (+11,9; 0).

В заключительный соревновательный день на этапе в Контиолахти 8 декабря состоятся мужская и женская гонки с общего старта.