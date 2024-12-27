Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 10:40

Васильев: «Уровень Кубка мира падает из-за отсутствия российских биатлонистов»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил развитие спорта в мире, а также высказался об интересе к Кубку мира.

«Ведущие биатлонисты уже говорят, что без россиян международные соревнования не очень интересные и что уровень биатлона падает из-за отсутствия россиян на Кубке мира. Сейчас в мировом биатлоне доминируют норвежцы, самые больные люди на планете Земля. Но в том, что интерес к биатлону упал, они виноваты сами. Виноваты норвежцы и им подобные», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов инициировал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) от международных соревнований, с тех пор это решение продлевалось несколько раз.

В личном зачете Кубка мирав текущем сезоне у мужчин лидирует Йоханнес Бе, у женщин первое место занимает Франциска Пройс.

Источник: Metaratings.ru
1
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Пентагон отказался комментировать поражение F-16 в Запорожской области
В ВТБ рассказали о популярных схемах мошенников на Новый год
Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Сегодня
Вчера
Неделя