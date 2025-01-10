Французские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринтерской гонке в Оберхофе

Французский биатлонист Кантен Фийон-Майе победил в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

32-летний спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 36,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Серебряная и бронзовая медали также достались представителям Франции — Фабьену Клоду (отставание +14,9 секунды; 0 промахов) и Эмильену Жаклену (+22,1; 1) соответственно.

Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе с тремя промахами стал 13-м (+58,1).

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт. Мужчины, топ-6

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 23.36,2 (0)

2. Фабьен Клод (Франция) — 14,9 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 22,1 (1)

4. Дмитрий Пидручный (Украина) — 28,8 (0)

5. Мартин Ульдал (Норвегия) — 29,4 (1)

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 35,1 (1)