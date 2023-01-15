Француженка Симон выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

15 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел женский масс-старт. Победу в гонке одержала француженка Жюли Симон. Она допустила три промаха и пробежала дистанцию за 35 минут и 5 секунды.

Вторую строчку заняла представительница Италии Лиза Виттоцци, отставшая от победительницы на 2,6 секунды (при 1 промахе).

Француженка Анаис Шевалье-Буше стала вгонке третьей, также допустив 1 промах на четырех огневых рубежах.

Напомним, что 15 января также прошел мужской масс-старт, где первые четыре места заняли спортсмены из Норвегии.