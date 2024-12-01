Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:19

Французские биатлонисты одержали победу в эстафете на Кубке мира в Контиолахти

Алина Савинова
Telegram Дзен

Мужская сборная Франции выиграла эстафету на первом этапе Кубке мира в Контиолахти.

Команду представляли Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен. На заключительном огневом рубеже финишер французской сборной Жаклен использовал два дополнительных патрона.

Вторыми с отставанием в 25,8 секунды финишировали норвежцы (Штурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Эндре Стремсхайм, Йоханнес Бе). На их счету три доппатрона.

Бронзовые медали завоевала сборная Швеции в составе Виктора Брандта, Йеспера Нелина, Мартина Понсилуомы и Себастьяна Самуэльссона (+1 минута 37,8 секунды; 10 доппатронов).

Биатлон
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Лавров предрек «заслуженную кару» виновникам эскалации на Украине
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Премьер Грузии предупредил Зурабишвили о необходимости сложить полномочия
Сегодня
Вчера
Неделя