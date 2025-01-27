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Сегодня, 10:33

Губерниев оценил шансы российских биатлонисток на Кубке мира

Сергей Ярошенко
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу перспектив Виктории Метели и других россиянок при возможном допуске на Кубок мира.

«Там же не только Метеля может замахнуться на что-то серьезное. Та же Наташа Шевченко не намного ее старше, ей всего 24 года. Просто Метеля сейчас из числа тех спортсменок, которые никогда не выступали на международной арене. Конечно, хочется, чтобы она посмотрела мир. Наташа-то худо-бедно застала в лыжах. Там и Гришина с Зыряновой, в резервной команде тоже есть талантливые девчонки, Настя Шевченко выигрывала чемпионаты мира по юниорам, тоже молодая спортсменка. Есть кому выступать, когда мы вернемся», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

20 января стало известно, что глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

21 января пресс-атташе IBU Кристиан Винклер заявил «ВсеПроСпорт» следующее: «Статус российских и белорусских биатлонистов не меняется с конгресса IBU в 2022 году, на котором было принято решение об их отстранении. Заявления других федераций никак не влияют на нас».

Источник: ВсеПроСпорт
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Биатлон
Дмитрий Губерниев
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