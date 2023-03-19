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Сегодня, 17:55

Ханна Эберг победила в масс-старте на последнем этапе Кубка мира-2022/23

Ана Горшкова
Корреспондент
Ханна Эберг.
Фото AFP
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в масс-старте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

Эберг преодолела дистанцию в 12,5 км за 36 минут 33,5 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла норвежка Марта Ольсбу Ройселанн (+22,6; 1 промах). Тройку лучших замкнула Анаис Шевалье-Буше из Франции (+43,7; 3 промаха).

Кубок мира по биатлону-2022/23

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

Женщины, масс-старт, 12,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.33,5 (1)

2. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) +22,6 (1)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +43,7 (3)

4. Ханна Кебингер (Германия) +46,5 (1)

5. Жюли Симон (Франция) +56,6 (4)

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Ханна Эберг
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