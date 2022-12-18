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Кубок мира

Сегодня, 17:01

Хаузер выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси

Мария Гусева
Лиза Тереза Хаузер.
Фото Global Look Press
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Австрийская биатлонистка Лиза Хаузер выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Она преодолела дистанцию в 12,5 км за 33 минуты и 54,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла француженка Жулия Симон (отставание 12,3 секунды, 2 промаха), третьей стала еще одна представительница Франции — Анаис Шевалье-Буше (14,3, 1 промах).

Кубок мира по биатлону-2022/23

3-й этап

Анси

Женщины, масс-старт, 12,5 км

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 33.54,1 (1 промах)

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 12,3 секунды (2)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 14,3 (1)

4. Эльвира Эберг (Швеция) -15,8 (2)

5. София Шавю (Франция) — 22,6 (2)

6. Лу Жанмонно (Франция) — 27,2 (2)

7. Анна Магнуссон (Швеция) — 30,6 (1)

8. Клоэ Шевалье (Франция) — 32,4 (1)

Биатлон
Анаис Шевалье-Буше
Лиза Тереза Хаузер
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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Йоханнес Дале поделился эмоциями после победы в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси