Сегодня, 17:06
Австрийская биатлонистка Лиза Хаузер выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
Она преодолела дистанцию 7.5 км за 20 минут 39,5 секунды. Хаузер не допустила ни одного промаха.
Второе место заняла итальянка Лиза Витоцци (+17,3 и один промах). Тройку призеров замкнула шведка Линн Перссон (24,2, ни одного промаха).
Напомним, российские спортсменки не принимают участие в соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
Кубок мира по биатлону-2022/23
Первый этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Спринт
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 20.39,5 (0)
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 17,3 (1)
3. Линн Перссон (Швеция) — 24,2 (0)
4. Эмма Лундер (Канада) — 25,4 (0)
5. Анна Вайдель (Германия) — 26,6 (0)