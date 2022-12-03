Хаузер выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в Контиолахти

Австрийская биатлонистка Лиза Хаузер выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Она преодолела дистанцию 7.5 км за 20 минут 39,5 секунды. Хаузер не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла итальянка Лиза Витоцци (+17,3 и один промах). Тройку призеров замкнула шведка Линн Перссон (24,2, ни одного промаха).

Напомним, российские спортсменки не принимают участие в соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

Кубок мира по биатлону-2022/23

Первый этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Спринт

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 20.39,5 (0)

2. Лиза Виттоцци (Италия) — 17,3 (1)

3. Линн Перссон (Швеция) — 24,2 (0)

4. Эмма Лундер (Канада) — 25,4 (0)

5. Анна Вайдель (Германия) — 26,6 (0)