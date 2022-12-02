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Сегодня, 08:26

Итальянка Доротея Вирер заявила, что лечит недомогания водкой

Алина Савинова
Доротея Вирер.
Фото Global Look Press
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о том, что лечит простуду водкой.

«В воскресенье вечером, когда все соревнования заканчиваются, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне», — приводит Italehti слова итальянки.

«В первый день, когда я приехал в Финляндию, было минус десять градусов мороза. Это был шок для меня. Может быть, именно поэтому я болею. Не самый лучший старт для меня на чемпионате мира», — добавила спортсменка.

Вирер пропустила индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), которая состоялась 30 ноября.

32-летняя итальянка является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/19, 2019/20.

Источник: https://www.iltalehti.fi/talviurheilu/a/eac64f7f-d67c-491e-b8c8-35fae62eb24e
Биатлон
Кубок мира
Доротея Вирер
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