Итальянка Доротея Вирер заявила, что лечит недомогания водкой

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о том, что лечит простуду водкой.

«В воскресенье вечером, когда все соревнования заканчиваются, это кажется хорошей идеей. Уверена, это поможет мне», — приводит Italehti слова итальянки.

«В первый день, когда я приехал в Финляндию, было минус десять градусов мороза. Это был шок для меня. Может быть, именно поэтому я болею. Не самый лучший старт для меня на чемпионате мира», — добавила спортсменка.

Вирер пропустила индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), которая состоялась 30 ноября.

32-летняя итальянка является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, трехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/19, 2019/20.