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16 января, 23:58

Итальянка Санфилиппо объявила о завершении карьеры

Алина Савинова
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Итальянская биатлонистка Федерика Санфилиппо приняла решение завершить карьеру после исключения из команды.

«Тот факт, что меня не включили в состав команды на этап Кубок мира в Атнтерсельве, стал шоком для меня. Мне было осознать это в первые часы. Нелегко чувствовать себя обделенной, но мне пришлось как-то реагировать и принять самое трудное решение в моей карьере – навсегда покончить с биатлоном. Спортом, который доставлял мне огромное удовольствие, заставлял меня расти, часто подвергал испытаниям как спортсмена. Он позволил мне найти любовь и таких друзей, как Доротея Вирер. И я благодарю ее за то, что она терпела меня и вытирала мои слезы.

Я старалась изо всех сил доказать, что я лучшая как на трассе, так и в стрельбе. Стало понятно, что в данный момент сборная отдает приоритет молодежи, фактически исключая меня. К сожалению, я подозревала, что некоторые двери могут закрыться, так и произошло», - приводит Fondo Italia слова Санфилиппо.

32-летняя итальянка является победителем и призером этапов Кубка мира, а также участницей двух Олимпиад.

Источник: https://www.fondoitalia.it/mobile.html
Биатлон
Федерика Санфилиппо
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