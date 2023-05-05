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Сегодня, 14:30

Американская биатлонистка Иган: «Дискуссия по вопросу отстранения россиян вызвала у меня слезы»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала «СЭ», как в 2022 году принималось решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

— Какова была ваша личная реакция, когда чуть больше года назад российские и белорусские спортсмены были отстранены?

— Мы встретились с комитетом спортсменов в феврале 2022-го. Хорошо помню детали. Это было поздним вечером. Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слезы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Это точно не то решение, которое я и другие члены комиссии спортсменов приняли легко. Это было очень серьезно и тяжело для нас. Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом. Однако, когда Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить всех российских и белорусских спортсменов для безопасности участников и справедливости соревнований, мы поняли, что бан необходим. В конце концов, в нашем комитете спортсменов мы приняли решение, что поддерживаем эту рекомендацию. Еще раз повторюсь, что это было худшим решением, которое мы должны были принять.

— Если бы была обратная рекомендация МОК — не отстранять россиян и белорусов, это бы что-то изменило?

— Я не могу сказать, сделали бы мы что-то по-другому, если бы ситуация была другой. Но в той ситуации в феврале 2022 года мы приняли то решение, которое приняли, — сказала Иган «СЭ».

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.

Клэр Иган. «Отстранение российских спортсменов — худшее решение, которое я вынуждена была принять». Интервью с американской биатлонисткой
Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Клэр Иган
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