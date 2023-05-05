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Американская биатлонистка Иган: «Понимаю, что моя страна вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала «СЭ», почему считает справедливым отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

— Думаете, что отстранение россиян — это справедливый подход?

— Причины такого решения, которое рекомендовал МОК и поддержал IBU, — безопасность участников и сохранение соревнований. Думаю, что это было необходимо по этим причинам. Вы можете сейчас наблюдать доказательства этой необходимости. Когда некоторые спортивные федерации приняли другое решение и российские и белорусские спортсмены были приглашены на соревнования, правительства стран начали отменять эти соревнования. То есть эти турниры просто не проводятся. Если мы хотим, чтобы соревнования продолжались для всех других спортсменов, то необходимо сейчас исключить россиян и белорусов. Мне не нравится это решение. Но думаю, что по-другому никак.

— Существует один популярный аргумент против отстранения россиян и белорусов, который в том числе озвучивал Симон Фуркад, члены МОК и другие. В мире много различных конфликтов. США не раз участвовали в конфликтах, Франция, другие страны. Однако спортсмены этих стран не были отстранены от международных соревнований. Так почему же в отношении России все по-другому? Согласны ли вы с этим аргументом?

— Конечно, будучи американкой, я понимаю, что моя страна вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором. Мне удобно говорить, что я не всегда поддерживала решения своего правительства и регулярно его критикую. Мне повезло, что в моей стране есть свобода самовыражения. Но не думаю, что можно сравнивать нынешнюю ситуацию с другими конфликтами. Я считаю, что если США атакуют Канаду, то спортивное сообщество должно отреагировать точно так же, таким же отстранением, как в случае с Россией и Белоруссией. Это будет справедливо. Однако Россия и Белоруссия сломали олимпийскую правду, когда атаковали Украину в феврале 2022 года. Мы сейчас говорим об этом конфликте, — сказала Иган «СЭ».

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.

Клэр Иган. «Отстранение российских спортсменов — худшее решение, которое я вынуждена была принять». Интервью с американской биатлонисткой

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Клэр Иган
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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