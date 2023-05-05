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Сегодня, 14:15

Глава комиссии спортсменов IBU — о сезоне Кубка мира без россиян: «Людям не без разницы»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала «СЭ», почувствовали ли иностранные биатлонисты отсутствие россиян и белорусов на Кубке мира.

— Этот сезон Кубка мира прошел без российских и белорусских биатлонистов. Почувствовали ли спортсмены из других стран это отсутствие, или им было все равно?

— Мне кажется, что людям не без разницы. Конечно, мы думаем о российских и белорусских спортсменах очень часто. Мы все надеемся, что будет мир и ситуация на Украине изменится как можно скорее. И тогда российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на соревнования. Думаю, что все предпочитают, когда все спортсмены имеют возможность участвовать. Но сейчас не та ситуация.

— Насколько обсуждаема эта тема среди спортсменов?

— Это очень важный вопрос. Но в первую очередь нужны изменения на Украине. В текущей ситуации невозможно изменить решение IBU, — сказала Иган «СЭ».

В начале марта 2022 года IBU объявил о том, что отстранил от соревнований всех российских спортсменов до конца сезона-2021/22. Впоследствии отстранение было продлено и на следующий сезон.

Клэр Иган. «Отстранение российских спортсменов — худшее решение, которое я вынуждена была принять». Интервью с американской биатлонисткой
Биатлон
Сборная России по биатлону
Клэр Иган
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