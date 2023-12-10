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Сегодня, 16:51

Кристенсен — о сложностях на втором этапе Кубка мира: «Творился хаос»

Виктория Кравченко
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, что думает о победе в эстафете на втором этапе Кубка мира. У спортсмена сломалась палка при передачи ему эстафеты, однако это не помешало ему успешно провести гонку.

«Было довольно весело. Возникли сложности из-за того, что палка сломалась фактически еще до старта. Мне пришлось взять другую, и она оказалась коротковата. Затем я сменил ее на свою, но там были не те лыжные «лапки», слишком маленькие, поэтому я вновь поменял палку. В голове творился какой-то хаос, но конкретно на стрельбище я был спокоен», — цитирует Кристиансена пресс-служба IBU.

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Сборная Норвегии по биатлону
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