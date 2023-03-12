Кристиансен стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 30-летний биатлонист преодолел дистанцию за 35 минут и 17 секунд, не совершив ни одного промаха. Вторым пришел Йоханнес Дале (Норвегия). Третьим финишировал Эрик Перро (Франция). Кубок мира по биатлону-2022/23 8-й этап Эстерсунд Мужчины Масс-старт 1. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 31.58,5 (0 промахов) 2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 9,1 (1) 3. Эрик Перро (Франция) — +12,3 (1) 4. Михал Крчмарж (Чехия) — + 16,2 (1) 5. Себастьян Штальдер (Австрия) — + 17,7 (1) 6. Александр Андерсен (Норвегия) — + 28,1 (1) Кубок мира по биатлону — смотрите в Okko