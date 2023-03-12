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Сегодня, 18:51

Кристиансен стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Ветле Кристиансен.
Фото AFP
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Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

30-летний биатлонист преодолел дистанцию за 35 минут и 17 секунд, не совершив ни одного промаха. Вторым пришел Йоханнес Дале (Норвегия). Третьим финишировал Эрик Перро (Франция).

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд

Мужчины

Масс-старт

1. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 31.58,5 (0 промахов)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 9,1 (1)

3. Эрик Перро (Франция) — +12,3 (1)

4. Михал Крчмарж (Чехия) — + 16,2 (1)

5. Себастьян Штальдер (Австрия) — + 17,7 (1)

6. Александр Андерсен (Норвегия) — + 28,1 (1)

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Биатлон
Ветле Кристиансен
Йоханнес Дале
Эрик Перро
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