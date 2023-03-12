Кристиансен стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Сегодня, 18:51
Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
30-летний биатлонист преодолел дистанцию за 35 минут и 17 секунд, не совершив ни одного промаха. Вторым пришел Йоханнес Дале (Норвегия). Третьим финишировал Эрик Перро (Франция).
Кубок мира по биатлону-2022/23
8-й этап
Эстерсунд
Мужчины
Масс-старт
1. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 31.58,5 (0 промахов)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 9,1 (1)
3. Эрик Перро (Франция) — +12,3 (1)
4. Михал Крчмарж (Чехия) — + 16,2 (1)
5. Себастьян Штальдер (Австрия) — + 17,7 (1)
6. Александр Андерсен (Норвегия) — + 28,1 (1)