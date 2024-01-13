Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 18:01

Кристиансен выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Норвежский биатлонист Ветле-Шостад Кристиансен стал победителем спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

31-летний норвежец прошел дистанцию в 10 км за 22 минуты и 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал итальянец Томмазо Джакомель (отставание +16,9). Третьим — еще один норвежец Тарьей Бе (+20.1).

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе финишировал девятым.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап, Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Спринт 10 км

1.Ветле-Шостад Кристиансен (Норвегия) — 22.27,2 (0 промахов)

2. Томмазо Джакомель (Италия) — +16,9 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — +20.1 (0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) — +20,9 (0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — +23,0 (2)

Биатлон
Ветле Кристиансен
Тарьей Бе
Томмазо Джакомель
1
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
Аналитик оценил возможный ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге
Маск назвал беспределом смерть на Украине журналиста из США Лиры
Полковник ВСУ в запасе назвал провалом соглашение Украины с Великобританией
В Wildberries прокомментировали отсутствие разрешения на ввод склада в эксплуатацию
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Кубок мира: смотреть трансляцию мужского спринта в Рупольдинге