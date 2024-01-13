Кристиансен выиграл спринт на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежский биатлонист Ветле-Шостад Кристиансен стал победителем спринта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

31-летний норвежец прошел дистанцию в 10 км за 22 минуты и 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал итальянец Томмазо Джакомель (отставание +16,9). Третьим — еще один норвежец Тарьей Бе (+20.1).

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе финишировал девятым.

Кубок мира по биатлону-2023/24

5-й этап, Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Спринт 10 км

1.Ветле-Шостад Кристиансен (Норвегия) — 22.27,2 (0 промахов)

2. Томмазо Джакомель (Италия) — +16,9 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — +20.1 (0)

4. Эмильен Жаклен (Франция) — +20,9 (0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — +23,0 (2)