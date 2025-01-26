Легрейд одержал победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира

Сегодня, 17:58
Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.
27-летний спортсмен без промахов преодолел дистанцию 12,5 км за 29 минут 53,0 секунды.
Вторым стал еще один норвежец Тарьей Бе, который ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Он отстал от лидера на 18,9 секунды. Тройку призеров замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+24,0).
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап. Антхольц
Мужчины. Гонка преследования
1. Стурла Легрейд (Норвегия) — +29.53,0 (0 промахов)
2. Тарьей Бе (Норвегия) — +18,9 (1)
3. Томмазо Джакомель (Италия) — +24,0 (2)
4. Мартин Ульдал (Норвегия) — +39,0 (1)
5. Яков Фак (Словения) — +46,9 (1)
6. Йоханнес Бе (Норвегия) — +47,9 (3)