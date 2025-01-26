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Сегодня, 17:58

Легрейд одержал победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

27-летний спортсмен без промахов преодолел дистанцию 12,5 км за 29 минут 53,0 секунды.

Вторым стал еще один норвежец Тарьей Бе, который ранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Он отстал от лидера на 18,9 секунды. Тройку призеров замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+24,0).

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап. Антхольц

Мужчины. Гонка преследования

1. Стурла Легрейд (Норвегия) — +29.53,0 (0 промахов)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — +18,9 (1)

3. Томмазо Джакомель (Италия) — +24,0 (2)

4. Мартин Ульдал (Норвегия) — +39,0 (1)

5. Яков Фак (Словения) — +46,9 (1)

6. Йоханнес Бе (Норвегия) — +47,9 (3)

Биатлон
Тарьей Бе
Томмазо Джакомель
Штурла Легрейд
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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