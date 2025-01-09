Кубок мира по биатлону: расписание и где смотреть гонки этапа в Оберхофе

4-й этап Кубка мира 2024/25 по биатлону пройдет с 9 по 12 января

Четвертый этап Кубка мира-2024/25 по биатлону пройдет с 9 по 12 января в немецком Оберхофе. Соревнования откроет женский спринт на 7,5 км в четверг, 9 января.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе-2024/25

9 января, четверг

16.20. Женщины. 7,5 км, спринт

10 января, пятница

16.20. Мужчины. 10 км, спринт

11 января, суббота

14.30. Женщины. 10 км, гонка преследования

16.45. Мужчины. 12,5 км, гонка преследования

12 января, воскресенье

14.20. Одиночная смешанная эстафета

16.30. Смешанная эстафета

Время — московское.

Трансляции гонок в России доступны на онлайн-платформах «Okko Спорт» и Eurovision Sport (оба варианта — при наличии подписки).