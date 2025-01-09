Кубок мира по биатлону: расписание и где смотреть гонки этапа в Оберхофе

Сегодня, 16:00
Четвертый этап Кубка мира-2024/25 по биатлону пройдет с 9 по 12 января в немецком Оберхофе. Соревнования откроет женский спринт на 7,5 км в четверг, 9 января.
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе-2024/25
16.20. Женщины. 7,5 км, спринт
16.20. Мужчины. 10 км, спринт
14.30. Женщины. 10 км, гонка преследования
16.45. Мужчины. 12,5 км, гонка преследования
14.20. Одиночная смешанная эстафета
16.30. Смешанная эстафета
Время — московское.
Трансляции гонок в России доступны на онлайн-платформах «Okko Спорт» и Eurovision Sport (оба варианта — при наличии подписки).
Российские биатлонисты не допущены до международных стартов сезона-2024/25. Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе решение 2022 года об отстранении россиян после конгресса в сентябре 2024 года.