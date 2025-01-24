Тарьей Бе выиграл спринт на шестом этапе Кубка мира

Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

36-летний спортсмен без промахов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 51,0 секунды.

Вторым стал еще один норвежец Стурла Легрейд, отставший от лидера на 0,4 секунды. Тройку призеров замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+2,4).

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап. Антхольц

Мужчины. Спринт.

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 23.51,0 (0 промахов)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) — +0,4 (1)

3. Томмазо Джакомель (Италия) — +2,4 (2)

4. Мартин Ульдал (Норвегия) — +20,5 (1)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) — +22,0 (1)

6. Яков Фак (Словения) — +26,8 (0)