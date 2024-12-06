Жаклен выиграл спринт на этапе Кубке мира в Контиолахти

Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). 29-летний спортсмен показал результат 23 минуты 3,1 секунды, не допустив промахов. Второе место в гонке занял швед Себастьян Самуэльссон (+18,9 секунды, 1 промах), третье — немец Филипп Наврат (+25,1, 0). Этап в Контиолахти завершится 8 декабря. 7 декабря пройдет женская спринтерская гонка, а 8 декабря состоятся масс-старты. Кубок мира. 1-й этап в Контиолахти (Финляндия) Мужчины. Спринт 1. Эмильен Жаклен (Франция) — 23 минуты 03,1 секунды(0 промахов) 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +18,9 (1) 3. Филипп Наврат (Германия) +25,1 (0) 4. Кэмпбелл Райт (США) +29,1 (0) 5. Йоханнес Бе (Норвегия) +51,0 (2)