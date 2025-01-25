Сборная Франции выиграла эстафету на 6-м этапе Кубка мира, Норвегия — вторая

Французские биатлонисты выиграли мужскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

За команду выступали Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Они показали время 1 час 13 минут 33,6, допустив 4 промаха.

Второе место заняла сборная Норвегии (+43,6; 0+12), третье — Швеция (44,0; 1+8).

26 января в Антхольце пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования.

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап. Антхольц (Италия)

Эстафета, мужчины

1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — 1 час 13 минут 33,6 (0+4)

2. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) + 43,6 (0+12)

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 44,0 (1+8)