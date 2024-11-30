Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 20:28

Норвежские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Сборная Норвегии по биатлону победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Норвежская команда в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Йоханнеса Дале-Шевдала и Вебьорна Серума прошла дистанцию за 1 час 9 минут 59,6 секунды, допустив 10 промахов.

Второе место заняли французы Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро и Эмильен Жаклен, отстав от победителей на 0,8 секунды при 7 промахах. Третье место у шведов Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома (+21,5 секунды при 7 промахах).

Этап в Финляндии завершился 8 декабря. Со всеми результатами этапа можно ознакомиться по ссылке.

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
ВС РФ нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Сегодня
Вчера
Неделя