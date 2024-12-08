Эльвира Оберг выиграла масс-старт на Кубке мира в Контиолахти

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг стала победительницей масс-старта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

25-летняя спортсменка с двумя промахами преодолела дистанцию 12,5 км за 35 минут 58,6 секунды. Второй стала француженка Жюли Симон, отставшая от лидера на 16,2 секунды. Третье место заняла немка Франциска Пройс (+19,1).

Кубок мира. Первый этап. Контиолахти

Масс-старт

Женщины

1. Эльвира Оберг (Швеция) — 35.58,6 (1 промах)

2. Жюли Симон (Франция) — +16,2 (2)

3. Франциска Пройс (Германия) — +19,1 (2)

4. Ванесса Фойгт (Германия) — +19,9 (0)

5. Юлия Таннхаймер (Германия) — +20,1 (1)

6. Доротея Вирер (Италия) — +25,3 (1)