Бреза-Буше выиграла спринт на Кубке мира

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Анси.

28-летняя спортсменка с одним промахом показала результат 21 минута 19,2 секунды.

Второе место заняла немка Франциска Пройс, отставшая от лидера на 1,4 секунды. Третьей стала Анамария Лампич из Словении (+13,7).

Кубок мира. Третий этап. Анси (Франция)

Спринт

Женщины

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 21.19,2 (1 промах)

2. Франциска Пройс (Германия) — +1,4 (0)

3. Анамария Лампич (Словения) — +13,7 (2)

4. Юлия Джима (Украина) — +19,1 (0)

5. Селина Гротиан (Германия) — +20,1 (1)

6. Ванесса Фойгт (Германия) — +22,8 (0)