Сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Франции стала победителем мужской эстафеты на втором этапе Кубка Мира в Хохфильцене. Фабьен Клод, Кантен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен выиграли с результатом 1 час 24 минуты 4.3 секунды, использовав 10 дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Норвегии, отставшая от лидеров на 49 секунд. Третьей стала Швеция (+1.59,2). Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен Эстафета Мужчины 1. Франция (Фабьен Клод, Кантен Фийон-Майе, Эрик Перро, Эмильен Жаклен) — 1:24.4,3 (0 штрафных кругов + 10 дополнительных патронов) 2. Норвегия (Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Вебьорн Серум) — +49,0 (1+8) 3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +1.59,2 (1+14)