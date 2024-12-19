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Сегодня, 18:39

Норвежец Улдаль выиграл спринт на Кубке мира в Анси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Мартин Улдаль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 23 минуты 13,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял еще один норвежец Йоханнес Бе, отставший от лидера на 1,4 секунды. Третьим стал швед Себастьян Самуэльссон (+10,8).

Кубок мира. Третий этап. Анси (Франция)

Спринт

Мужчины

1. Мартин Улдаль (Норвегия) — 23.13,5 (0 промахов)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставние +1,4 секунды (1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +10,8 (1)

4. Филипп Хорн (Германия) — +28,6 (1)

5. Стурла Лагрейд (Норвегия) — +32,3 (1)

6. Филипп Наврат (Германия) — +41,6 (1)

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