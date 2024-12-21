Йоханнес Бе стал первым в пасьюте на этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция).

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту 25,4 секунды, допустив один промах на заключительном огневом рубеже. Он одержал 88-ю победу в карьере.

Вторым в пасьюте финишировал француз Эрик Перро (отставание — 27,6 секунды; 0 промахов). Третьим стал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен (+47,5; 2).

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап. Анси (Франция)

Мужчины. Гонка преследования

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.25,4 (1)

2. Эрик Перро (Франция) — 27,6 (0)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 47,5 (2)