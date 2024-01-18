Кубок мира: расписание этапа в Антхольце-Антерсельве и где смотреть трансляции гонок

Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет с 18 по 21 января

C 18 по 21 января пройдет шестой этап Кубка мира сезона 2023 / 2024 по биатлону в итальянском Антхольце (Антерсельве). Спортсмены выступят в индивидуальных гонках, эстафетах и масс-стартах.

Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце можно в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями стартов в Италии в матч-центре «СЭ».

Расписание 6 этапа Кубка мира 2023 / 2024 в Антхольц-Антерсельве

18 января, четверг

16:20. Мужская индивидуальная гонка, 15 км

19 января, пятница

15:40. Мужская индивидуальная гонка, 12,5 км

20 января, суббота

14:55. Одиночная смешанная эстафета

16:45. Смешанная эстафета

21 января, воскресенье

14:30. Мужской масс-старт, 15 км

16:45. Женский масс-старт, 12,5 км

Лидером мужского общего зачета Кубка мира текущего сезона является норвежец Йоханнес Бе. У женщин — норвежка Ингрид Таннреволь.

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