Кубок мира: расписание этапа в Антхольце-Антерсельве и где смотреть трансляции гонок

Сегодня, 11:20
C 18 по 21 января пройдет шестой этап Кубка мира сезона 2023 / 2024 по биатлону в итальянском Антхольце (Антерсельве). Спортсмены выступят в индивидуальных гонках, эстафетах и масс-стартах.
Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце можно в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следите за ключевыми событиями стартов в Италии в матч-центре «СЭ».
Лидером мужского общего зачета Кубка мира текущего сезона является норвежец Йоханнес Бе. У женщин — норвежка Ингрид Таннреволь.
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