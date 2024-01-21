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Сегодня, 13:30

Кубок мира: смотреть масс-старт в Антерсельве 21 января

Масс-старт среди мужчин и женщин пройдет на этапе Кубка мира в Антерсельве 21 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Масс-старт среди мужчин и женщин пройдет на этапе Кубка мира в Антерсельве 21 января.
Фото AFP
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Масс-старт среди мужчин и женщин в рамках шестого этапа кубка мира по биатлону в Антхольце — Антерсельве (Италия) пройдет в воскресенье, 21 января. Эта гонка станет последней перед чемпионатом мира в Нове Место. Мужчины стартуют на 15 км в 14.30 по московскому времени, начало женской гонки на дитанцию 12,5 км — в 16.45.

Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце можно в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следить за ключевыми событиями соревнований можно в Италии в матч-центре «СЭ».

Расписание 6 этапа Кубка мира 2023 / 2024 в Антхольц-Антерсельве 21 января

  • 14:30. Мужской масс-старт, 15 км
  • 16:45. Женский масс-старт, 12,5 км

Лидером мужского общего зачета Кубка мира текущего сезона является норвежец Йоханнес Бе. У женщин — норвежка Ингрид Таннреволь.

Биатлон: новости и обзоры гонок Кубка мира, календарь турниров и медальный зачет, спортсмены и общий зачет, фото и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Йоханнес Бе
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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