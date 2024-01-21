Кубок мира: смотреть масс-старт в Антерсельве 21 января

Масс-старт среди мужчин и женщин в рамках шестого этапа кубка мира по биатлону в Антхольце — Антерсельве (Италия) пройдет в воскресенье, 21 января. Эта гонка станет последней перед чемпионатом мира в Нове Место. Мужчины стартуют на 15 км в 14.30 по московскому времени, начало женской гонки на дитанцию 12,5 км — в 16.45.

Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце можно в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Следить за ключевыми событиями соревнований можно в Италии в матч-центре «СЭ».

Расписание 6 этапа Кубка мира 2023 / 2024 в Антхольц-Антерсельве 21 января

14:30. Мужской масс-старт, 15 км

16:45. Женский масс-старт, 12,5 км

Лидером мужского общего зачета Кубка мира текущего сезона является норвежец Йоханнес Бе. У женщин — норвежка Ингрид Таннреволь.

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