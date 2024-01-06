Кубок мира: смотреть трансляцию гонки преследования сегодня

Мужская и женская гонка преследования пройдет на этапе Кубка мира 6 января

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе (Германия) в субботу, 6 января 2024. Программу соревнований второго дня откроют гонки преследования у мужчин и женщин.

Начало мужского забега в 14:25 по московскому времени, женщины стартуют в 16:40.

Прямая трансляция этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024 в Оберхофе доступна в онлайн-кинотеатре Okko по подписке.

Российские спортсмены не принимают участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Расписание 4-го этапа Кубка мира в Оберхофе 6 января:

14:25. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Онлайн трансляция: Okko Sport

16:40. Гонка преследования, 10 км, женщины

Онлайн трансляция: Okko Sport

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