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Сегодня, 10:00

Кубок мира: смотреть трансляцию эстафеты сегодня

Этап биатлонного Кубка мира в Оберхофе закроют эстафетные гонки
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жюстин Бреза-Буше.
Фото Global Look Press
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Четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2023 / 2024 проходит с 5 по 7 января в Оберхофе (Германия). В программе последнего соревновательного дня — мужская эстафета 4х7,5 км и женская эстафета 4х6 км.

Публикуем расписание финального дня IV этапа Кубка мира. Время начала — московское.

Расписание финального дня IV этапа Кубка мира

7 января, воскресенье

13.30. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

16.25. Женщины. Эстафета 4х6 км

В прямом эфире Кубок мира по биатлону можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Также соревнования будут доступны на IBU Live TV и Евроспорт 1.

Кубок мира по биатлону: общий зачет, календарь, новости и статьи

Биатлон
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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