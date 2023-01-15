Легрейд – о проблемах со стрельбой в эстафетах: «Я не знаю, что мне делать. Это происходит из-за психологии»

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд высказался о проблемах со стрельбой, которые он испытывает в эстафетных гонках.

«После Олимпийских игр началась катастрофа. Я не знаю, что мне делать. Это происходит из-за психологии. Трудно объяснить, можно сказать, что я чувствую некоторое беспокойство. Конечно, очень не хочется промахиваться. Больно стоять на рубеже и промахиваться, не понимая, как закрыть мишени», – приводит TV2 слова Легрейда.

В мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, которая прошла 13 января, Легрейд зашел на штрафной круг. Несмотря на это, сборная Норвегии выиграла гонку.