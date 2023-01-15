Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 23:35

Легрейд – о проблемах со стрельбой в эстафетах: «Я не знаю, что мне делать. Это происходит из-за психологии»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд высказался о проблемах со стрельбой, которые он испытывает в эстафетных гонках.

«После Олимпийских игр началась катастрофа. Я не знаю, что мне делать. Это происходит из-за психологии. Трудно объяснить, можно сказать, что я чувствую некоторое беспокойство. Конечно, очень не хочется промахиваться. Больно стоять на рубеже и промахиваться, не понимая, как закрыть мишени», – приводит TV2 слова Легрейда. 

В мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, которая прошла 13 января, Легрейд зашел на штрафной круг. Несмотря на это, сборная Норвегии выиграла гонку.

Источник: https://www.tv2.no/sport/vintersport/bjorndalen-med-klar-beskjed-han-ma-slutte-a-prate-om-det/15425862/
Биатлон
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Фигуристка заявилась на соревнования по шорт-треку. Удивительный эксперимент на Универсиаде
Женщина пыталась в термосе вывезти на Украину оружейные микросхемы
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Француженка Симон выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге